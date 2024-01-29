МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Коллективный Запад намерен развалить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. В США рассказали, как Россия выиграла в санкционной войне с Западом

"У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет все это, как и Соединенные Штаты", — отметил Джонсон.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, американская сторона старается выставить Россию агрессором, чтобы достичь своих корыстных целей. Джонсон также заметил, что в планы НАТО не входит вторжение на территорию России, так как у них нет средств, чтобы победить.

"Европа одержима попытками сломать Путина, сломать Россию, чтобы получить доступ к невероятным богатствам, которыми владеет Россия", — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал об усилении активности альянса у российских границ. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что альянс начинает "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.