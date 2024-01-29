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В одной из частей ВСУ выявили нарушения на 1,3 миллиона долларов
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Нарушения на 1,3 миллиона долларов выявили в одной из частей ВСУ, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Глава национального агентства по противодействию коррупции Украины... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, украина, всу, минобороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Нарушения на 1,3 миллиона долларов выявили в одной из частей ВСУ, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков ранее сообщал о начале проверок руководителей военкоматов на предмет коррупции. Позднее Умеров отчитался, что в результате проверок было выявлено множество нарушений.
"Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов)", — сказал украинский министр.
Он добавил, что ведомство будет разбираться по каждому случаю.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.