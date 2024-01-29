МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Нарушения на 1,3 миллиона долларов выявили в одной из частей ВСУ, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Во Франции потребовали прекратить финансировать Киев из-за воровства

Глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков ранее сообщал о начале проверок руководителей военкоматов на предмет коррупции. Позднее Умеров отчитался, что в результате проверок было выявлено множество нарушений.

"Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов)", — сказал украинский министр.

Он добавил, что ведомство будет разбираться по каждому случаю.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.