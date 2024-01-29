ВАРШАВА, 29 янв — ПРАЙМ. Называть концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "польским" недопустимо, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Хватит". Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разместила в соцсети X видео, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, с надписью, в которой говорилось, лагерь Освенцим находится в Польше.

"При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией", — написал в X Сикорский. Он добавил, что ЕК уточнит информацию в своем посте.

Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками. Памятный день установили в 2005 году.

Комплекс концентрационных лагерей Освенцим был крупнейшим из всех лагерей, созданных нацистским режимом. В него входили три основных лагеря, в которых содержались заключенные, выполнявшие принудительные работы. Лагеря располагались в 60 километрах западу от Кракова, на территориях, оккупированных Германией в 1939 году. Отмечается, что в Освенцим с 1040 по 1945 год отправили не менее 1,3 миллиона человек.

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных.