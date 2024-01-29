2024-01-29T13:03:44+03:00
2024-01-29T13:03:44+03:00
2024-01-29T13:03:44+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240129/842919431.html
В США не подтвердили атаку хуситов на корабль в Аденском Заливе
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США не поступали данные об атаке хуситов на американское судно в Аденском заливе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника в оборонной сфере. Ранее военный... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, сша, хуситы, атака
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. США не поступали данные об атаке хуситов на американское судно в Аденском заливе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника в оборонной сфере.
Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявлял, что хуситы запустили ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller.
"Чиновник…, пожелавший остаться неизвестным,…заявил, что сведений об атаке на (Lewis B.) Puller не поступало", — передает агентство.
Аденский залив — часть Аравийского моря Индийского океана. Имеет экономическое значение как водный путь для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу. Залив соединен с Красным морем Баб-эль-Мандебским проливом.