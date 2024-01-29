МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. США не поступали данные об атаке хуситов на американское судно в Аденском заливе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника в оборонной сфере. "Тимоти Шаламе" обнаружили среди йеменских активистов

Ранее военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявлял, что хуситы запустили ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller.

"Чиновник…, пожелавший остаться неизвестным,…заявил, что сведений об атаке на (Lewis B.) Puller не поступало", — передает агентство.

Аденский залив — часть Аравийского моря Индийского океана. Имеет экономическое значение как водный путь для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу. Залив соединен с Красным морем Баб-эль-Мандебским проливом.