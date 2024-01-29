ГААГА, 29 янв — ПРАЙМ. Европейский союз превратился в диктатуру, угрожая Венгрии уничтожить ее экономику, если она не снимет вето на помощь Украине. Такое мнение выразил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсел де Грааф в социальной сети Х. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

Ранее издание Financial Times сообщало, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства в том случае, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.

"ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!" — отметил политик.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета Евросоюза на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

Издание Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщало, что европейские лидеры могут уже 1 февраля согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.