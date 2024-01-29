БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз намерен укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии с целью усилить антироссийские санкции, так как еще четыре года назад они были "немного в глуши", однако сейчас они оказались "в центре событий". Об этом на форуме ЕС заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Боррель раскритиковал панику в ЕС об "угрозе" со стороны России

"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", — отметил Боррель.

По мнению главы евродипломатии, для эффективных санкций против России необходимо полное сотрудничество со странами Центральной Азии. Боррель также призвал к развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транспортных связей между ЕС и Центральной Азией, отметив, что это должно способствовать расширению сотрудничества и защите общих ценностей.

Боррель уточнил, что ЕС внимательно следит за торговлей с Россией, а также пытается противодействовать обходу санкций, а для этого необходимо усилить сотрудничество.