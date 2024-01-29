2024-01-29T13:18:00+03:00
2024-01-29T13:42:55+03:00
2024-01-29T13:18:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240129/842919706.html
Боррель напомнил, что страны Центральной Азии "были в глуши"
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз намерен укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии с целью усилить антироссийские санкции, так как еще четыре года назад они были "немного в глуши", однако... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, в мире, ес, россия, жозеп боррель, центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267662.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267662.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267661.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267661.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267649.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84226/76/842267649.jpg
https://1prime.ru/global/20240122/842862254.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз намерен укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии с целью усилить антироссийские санкции, так как еще четыре года назад они были "немного в глуши", однако сейчас они оказались "в центре событий". Об этом на форуме ЕС заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", — отметил Боррель.
По мнению главы евродипломатии, для эффективных санкций против России необходимо полное сотрудничество со странами Центральной Азии. Боррель также призвал к развитию транспортной инфраструктуры и укреплению транспортных связей между ЕС и Центральной Азией, отметив, что это должно способствовать расширению сотрудничества и защите общих ценностей.
Боррель уточнил, что ЕС внимательно следит за торговлей с Россией, а также пытается противодействовать обходу санкций, а для этого необходимо усилить сотрудничество.