ТАЛЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Многие армии стран НАТО не готовы к возможному конфликту с Россией, заявил командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм в беседе с изданием New York Times. В Госдуме назвали курс Украины в НАТО роковым

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что на следующей неделе НАТО начнет "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

"Последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие (входящие в него) страны, не готовы вести полномасштабные операции, что на простом человеческом языке означает, что многие армии НАТО не готовы воевать с Россией", — отметил генерал.

Официальный представитель Кремля Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях НАТО, подчеркнула, что такие действия у границ России могут обернуться трагедией для Европы.

Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как сообщал президент России Владимир Путин, Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — готова к этому.