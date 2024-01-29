2024-01-29T15:16:16+03:00
2024-01-29T15:16:16+03:00
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В Евросоюзе следят за информацией о коррупции на Украине
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Брюссель отслеживает ситуацию с расследованием коррупции на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Мы в курсе сообщений о... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, ес, украина, вооружение, коррупция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Брюссель отслеживает ситуацию с расследованием коррупции на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Мы в курсе сообщений о коррупции в отношении поставок конкретных вооружений на Украину. Мы слышали, что правительство Украины запустило расследование", — сказал он, добавив, что ЕС не сомневается в честности расследования.
Издание "Страна" ранее сообщало, что СБУ подтвердила факт обысков у сотрудников украинского Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", которые, по версии следствия, украли почти 40 миллионов долларов на закупках снарядов для ВСУ.
Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.