МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Брюссель отслеживает ситуацию с расследованием коррупции на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Зеленский заявил, что Запад "должен вовремя" давать Киеву деньги

"Мы в курсе сообщений о коррупции в отношении поставок конкретных вооружений на Украину. Мы слышали, что правительство Украины запустило расследование", — сказал он, добавив, что ЕС не сомневается в честности расследования.

Издание "Страна" ранее сообщало, что СБУ подтвердила факт обысков у сотрудников украинского Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", которые, по версии следствия, украли почти 40 миллионов долларов на закупках снарядов для ВСУ.

Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.