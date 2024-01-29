СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, рассказал журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Ранее сообщалось, что визит президента Путина в Турцию, ориентировочно, может состояться в феврале. Уточнялось, что ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.

Ушаков, на просьбу прокомментировать сообщения о поездке российского лидера, ответил утвердительно.

Кроме того, как отметил политик, одной из главных тем переговоров будет украинская тематика. По его словам, Россия была и остается открытой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем, так как Киев на законодательном уровне запретил вести переговоры с российской стороной.

"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", — сказал Ушаков, говоря о якобы "сигналах", которые, по сообщениям западных СМИ, подает Россия к мирным переговорам с Украиной.

Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.