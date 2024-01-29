2024-01-29T15:55:00+03:00
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2024-01-29T15:55:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240129/842922068.html
СМИ раскрыло причину неспособности Киева использовать Leopard
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Киев не может пользоваться танками Leopard-2 из-за проблем с их обслуживанием, пишет журнал Foreign Affairs. Leopard-2 считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, украина, танки leopard 2, впк украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Киев не может пользоваться танками Leopard-2 из-за проблем с их обслуживанием, пишет журнал Foreign Affairs.
Leopard-2 считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский "Абрамс". Танк создан компанией "Краусс-Маффей" в начале 1970-х годов. Машина активно поставляется на экспорт и присутствует в армиях многих европейских стран и некоторых государств, не входящих в Европейский союз. На данный момент произведено более трех тысяч танков, которые принимали участие в боевых действиях в Косове в составе немецкой армии, в Афганистане в составе датского и канадского контингента и в Сирии в составе турецких войск.
"Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием", — указывается в публикации издания.
Журнал указал, что танк требует определенного уровня координации между пехотой, артиллерии и инженерных войск. Также отмечается, что необходима дополнительная инфраструктура.
Foreign Affairs уточнило, что танки Leopard-2 показали слабый результат во время летнего наступления.