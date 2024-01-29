МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Киев не может пользоваться танками Leopard-2 из-за проблем с их обслуживанием, пишет журнал Foreign Affairs. Во Франции потребовали прекратить финансировать Киев из-за воровства

Leopard-2 считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский "Абрамс". Танк создан компанией "Краусс-Маффей" в начале 1970-х годов. Машина активно поставляется на экспорт и присутствует в армиях многих европейских стран и некоторых государств, не входящих в Европейский союз. На данный момент произведено более трех тысяч танков, которые принимали участие в боевых действиях в Косове в составе немецкой армии, в Афганистане в составе датского и канадского контингента и в Сирии в составе турецких войск.

"Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием", — указывается в публикации издания.

Журнал указал, что танк требует определенного уровня координации между пехотой, артиллерии и инженерных войск. Также отмечается, что необходима дополнительная инфраструктура.

Foreign Affairs уточнило, что танки Leopard-2 показали слабый результат во время летнего наступления.