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Российский сенатор призвала Борреля не ждать победы Украины
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Главе евродипломатии Жозепу Боррелю не стоит надеяться на победу Украины, так как западные действия по ослаблению России обречены на провал, заявила сенатор от Севастополя... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, россия, ес, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Главе евродипломатии Жозепу Боррелю не стоит надеяться на победу Украины, так как западные действия по ослаблению России обречены на провал, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с агентством РИА Новости.
"То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против Российской Федерации — совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию. Все их планы обречены на провал", — отметила сенатор.
Алатабаева подчеркнула, что что любые попытки Евросоюза инвестировать в проект под названием Украина не приведут к ожидаемым результатам.
Российская сторона ранее направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки Киеву оружия со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, а только усугубляет ситуацию.