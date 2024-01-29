СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Главе евродипломатии Жозепу Боррелю не стоит надеяться на победу Украины, так как западные действия по ослаблению России обречены на провал, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с агентством РИА Новости. Боррель напомнил, что страны Центральной Азии "были в глуши"

"То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против Российской Федерации — совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию. Все их планы обречены на провал", — отметила сенатор.

Алатабаева подчеркнула, что что любые попытки Евросоюза инвестировать в проект под названием Украина не приведут к ожидаемым результатам.

Российская сторона ранее направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки Киеву оружия со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, а только усугубляет ситуацию.