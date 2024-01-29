FT: западному ОПК нужно два года, чтобы сделать Украине достаточно боеприпасов
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Западным оборонным компаниям нужно не менее двух лет, чтобы произвести досточное количество боеприпасов для Украины, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного предпринимателя.
"Западным производителям в сфере обороны потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и россияне", — говорится в материале газеты.
Согласно информации в статье, это проблема может быть связана с дефицитом высококвалифицированных кадров. Так, работники постарше постоянно уходят на пенсию, а миллениалов трудно нанять, поделился представитель одной и европейских оборонно-промышленных компаний.
Однако фирмы, поставляющие оборудование производителям оружия и снарядов, сталкиваются с похожими проблемами. Так, оборонная компания Czechoslovak Group призналась в том, что необходимые для производства боеприпасов машины необходимо ждать четыре года.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/global/20240129/842922679.html