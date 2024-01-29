МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Западным оборонным компаниям нужно не менее двух лет, чтобы произвести досточное количество боеприпасов для Украины, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного предпринимателя. Трампу дали совет поскорей передумать насчет Украины

"Западным производителям в сфере обороны потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские солдаты были снабжены так же хорошо, как и россияне", — говорится в материале газеты.

Согласно информации в статье, это проблема может быть связана с дефицитом высококвалифицированных кадров. Так, работники постарше постоянно уходят на пенсию, а миллениалов трудно нанять, поделился представитель одной и европейских оборонно-промышленных компаний.

Однако фирмы, поставляющие оборудование производителям оружия и снарядов, сталкиваются с похожими проблемами. Так, оборонная компания Czechoslovak Group призналась в том, что необходимые для производства боеприпасов машины необходимо ждать четыре года.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.