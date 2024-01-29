МАДРИД, 29 янв — ПРАЙМ. Кризис в Красном море приводит к задержкам от 10 до 15 дней в поставках топлива на суда, заправляющиеся в порту Барселоны, что негативно сказывается на всей логистической цепочке, передает в понедельник новостное агентство Europa Press с ссылкой на слова президента порта Барселоны Ллуиса Сальвадо. Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов в Красном море

По информации издания, Сальвадо уточнил, что задержки затрагивают суда, использующие все виды топлива, включая те, которые работают на сжиженном природном газе (СПГ). При этом, по словам главы порта, изменения маршрута в обход Красного моря оказывают "меньшее" влияние на порты в западной части Средиземного моря, как в случае с Барселоной.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. В ответ США и Британия с 12 января начали наносить удары по территории Йемена.