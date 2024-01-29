МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Эффективность ипользования Украиной HIMARS и ATACMS значительно снизилась после того, как Россия научилась противостоять наведению по GPS, на основе которого ведется наведение баллистических ракет класса "земля — земля" этих двух ракетных систем, сообщило американское издание Foreign Affairs. СМИ раскрыло причину неспособности Киева использовать Leopard

"У любого оружия есть контрмеры, и русские уже доказали, что умеют противодействовать GPS-навигатору, который ATACMS использует для поражения своих целей. Ракетный комплекс HIMARS сейчас стал гораздо менее эффективен также потому, что они (русские, — ред.) научились глушить сигналы GPS, которые обе ракетные системы используют для наведения", — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия "проигрывает" Украине. Как отмечал российский сенатор Алексей Пушков, лидер Белого дома "ушел в политический астрал" и не видит реального мира.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".