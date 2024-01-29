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https://1prime.ru/global/20240129/842923218.html
Российская армия научилась противостоять HIMARS и ATACMS, пишет СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Эффективность ипользования Украиной HIMARS и ATACMS значительно снизилась после того, как Россия научилась противостоять наведению по GPS, на основе которого ведется наведение... ПРАЙМ, 29.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, россия, конфликт на украине, ракеты atacms, himars
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Эффективность ипользования Украиной HIMARS и ATACMS значительно снизилась после того, как Россия научилась противостоять наведению по GPS, на основе которого ведется наведение баллистических ракет класса "земля — земля" этих двух ракетных систем, сообщило американское издание Foreign Affairs.
"У любого оружия есть контрмеры, и русские уже доказали, что умеют противодействовать GPS-навигатору, который ATACMS использует для поражения своих целей. Ракетный комплекс HIMARS сейчас стал гораздо менее эффективен также потому, что они (русские, — ред.) научились глушить сигналы GPS, которые обе ракетные системы используют для наведения", — говорится в публикации.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия "проигрывает" Украине. Как отмечал российский сенатор Алексей Пушков, лидер Белого дома "ушел в политический астрал" и не видит реального мира.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".