БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Оборонная промышленность Европы недостаточно подготовлена для оказания поддержки Украине, так как Евросоюз не видит "свет в конце тоннеля" в украинском кризисе, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в колонке издания Die Welt. Российский сенатор призвала Борреля не ждать победы Украины

"Если можно так выразиться, интенсивность боевых действий возрастает, и мы не видим света в конце туннеля", — заметил политик.

Кроме того, европейская промышленность недостаточно подготовлена ​​к стоящим перед нами вызовам. Большая часть обширной военной поддержки Украины со стороны ЕС осуществлялась за счет имеющихся, отметил Боррель.

По словам политика, несмотря на увеличение расходов Евросоюза на оборону на 40 процентов по сравнению с 2014 годом, наращивание военной промышленности идет не так быстро. Тем не менее, европейская оборонная промышленность еще увидит период "возрождения".

Ранее сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева призвала Борреля перестать надеяться на победу Украины.