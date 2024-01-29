МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель снизил уровень доверия к своей кандидатуре после отказа избираться на должность евродепутата, указал член Европарламента из Нидерландов Михил ван Хогевен. США заранее уведомили ЕС о решении по СПГ, заявил источник

Ранее Мишель сообщил, что не будет претендовать на должность в Европарламенте и останется на своем посту до конца мандата.

"Это было абсолютное унижение для председателя Мишеля, оно полностью подорвало имевшиеся у него остатки авторитета", — цитирует депутата издание Express.

Ван Хогевен полагает, что руководитель Евросовета не обладает нужными личностными качествами для исполнения служебных обязанностей.

Он добавил, что желание Мишеля баллотироваться было продиктовано тревогой остаться безработным. Теперь его страх станет реальностью, заключил ван Хогевен.

Ранее Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявлял о своем участии в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно мог быть передан премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это был бы премьер Венгрии Виктор Орбан. Мишеля ранее подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".