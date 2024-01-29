МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Норвегия усложнит условия приема и пребывания беженцев из Украины, чтобы контролировать их количество и помочь им быстрее найти работу, сообщили министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна на конференции. Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия Украине

"Сейчас мы вводим еще несколько ограничений, чтобы увеличить контроль. Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне", — отметила Мель. Одна из мер представляет собой отмену предоставления экономической помощи для беженцев, которые не оставляют центры приема на время рассмотрения своих заявлений и переезжают в частные сектора. Теперь им придется платить за жилье самостоятельно, отметила министр.

По словам Бренны, ожидается сокращение экономической помощи супругам и сожителям без детей. Кроме того, предлагается ввести требование о проживании в Норвегии не менее 12 месяцев, чтобы получить пособие при рождении ребенка, не менее пяти лет для частичного покрытия стоимости лечения у стоматологов для лиц 19-24 лет и не менее 12 месяцев, чтобы получить выплаты на дополнительные расходы, возникшие в связи с хронической болезнью или инвалидностью.

Ранее правительство Норвегии объявило о мерах по ограничению переселения беженцев из Украины, включая сокращение детских пособий и ограничение поездок между странами.