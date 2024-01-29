МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке без текста указа, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои источники. Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации

"Два источника мне сказали, что да… Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался", — указывается в публикации Гончаренко в его Telegram-канале.

Ранее депутат отмечал, что проверяет данные об увольнении Залужного после сообщений СМИ об этом.

Также экс-депутат Верховной рады Борислав Береза писал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского о том, что Залужный уволен с должности главкома.