2024-01-29T20:51:00+03:00
2024-01-29T20:55:07+03:00
2024-01-29T20:51:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240129/842925126.html
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке без текста указа, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои источники. "Два источника мне... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, украина, валерий залужный, отставка
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452428.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452428.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452427.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452415.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452415.jpg
https://1prime.ru/society/20240105/842733978.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке без текста указа, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои источники.
"Два источника мне сказали, что да… Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался", — указывается в публикации Гончаренко в его Telegram-канале.
Ранее депутат отмечал, что проверяет данные об увольнении Залужного после сообщений СМИ об этом.
Также экс-депутат Верховной рады Борислав Береза писал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского о том, что Залужный уволен с должности главкома.