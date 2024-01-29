БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Постоянные представители Европейского союза договорились о решении Еврокомиссии по доходам от замороженных российских активах, указало председательство Бельгии в Совете ЕС. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

"Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины", — указывается в публикации в соцсети X.

Предложение, о котором идет речь, предусматривает хранение российских активов на отдельных счетах.

Как ранее отмечалось, Еврокомиссия разработала эту идею, чтобы впоследствии их можно было потратить на реконструкцию Украины. Схема передачи денег пока находится в разработке.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.