РИМ, 29 янв — ПРАЙМ. Вследствие блокировки фермерами шоссе на юге Италии без медицинской помощи скончался 56-летний мужчина, написала газета il Messaggero. Протестующие фермеры заблокировали шоссе вокруг Парижа

Движение в провинции было затруднено из-за протестов аграриев. Мужчине, который стоял в пробке, стало плохо. Спасательный вертолет не успел вовремя, отметило издание.

27 января несколько десятков тракторов перекрыли развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, в столичной области Лацио. 29 января они попытались повторить пикет, но им помешали правоохранители. Ранее на неделе колонны сельхозтехники, вышедшей на крупные автодороги в знак несогласия с политикой ЕС, появились на Сицилии, в Умбрии и других регионах Италии.

Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев во Франции, Германии, Польше и Румынии.

29 января во второй половине дня на всех автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады.