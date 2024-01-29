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Протесты фермеров в Италии обернулись смертью 56-летнего мужчины, пишет СМИ
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Вследствие блокировки фермерами шоссе на юге Италии без медицинской помощи скончался 56-летний мужчина, написала газета il Messaggero. Движение в провинции было затруднено из-за... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, италия, фермеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 29 янв — ПРАЙМ. Вследствие блокировки фермерами шоссе на юге Италии без медицинской помощи скончался 56-летний мужчина, написала газета il Messaggero.
Движение в провинции было затруднено из-за протестов аграриев. Мужчине, который стоял в пробке, стало плохо. Спасательный вертолет не успел вовремя, отметило издание.
27 января несколько десятков тракторов перекрыли развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, в столичной области Лацио. 29 января они попытались повторить пикет, но им помешали правоохранители. Ранее на неделе колонны сельхозтехники, вышедшей на крупные автодороги в знак несогласия с политикой ЕС, появились на Сицилии, в Умбрии и других регионах Италии.
Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев во Франции, Германии, Польше и Румынии.
29 января во второй половине дня на всех автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады.