МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. План Японии передать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды Киеву после их экспорта в Британию столкнулся с трудностями, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на близкие к ситуации источники. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

"В рамках предложенной инициативы японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию, дав возможность Лондону отправить больше боеприпасов на Украину. Сейчас этот план застопорился", — следует из текста публикации.

Кроме того, отмечается, что количество снарядов, которое компания могла поставить, оказалось ограниченным. Это подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются западные страны при поставках оружия Украине. Представители японского правительства и британского министерства обороны отказались комментировать ситуацию, заключили в издании.

Ранее в 2023 году экс-министр обороны Японии Ицунори Онодэра отмечал, что благодаря смягчению положений об экспорте оборонной продукции, Токио может поставлять Лондону артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров. Таким образом, японская сторона могла бы помочь Киеву с боеприпасами, замечали в газете Financial Times.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что поставки Киеву западного оружия не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.