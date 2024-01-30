2024-01-30T09:17:00+03:00
2024-01-30T10:19:26+03:00
2024-01-30T09:17:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240130/842928459.html
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто не пришли к единому мнению, стоит ли им отвечать на звонок президента России Владимира... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, в мире, россия, финляндия, президентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
https://1prime.ru/society/20240129/842918286.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто не пришли к единому мнению, стоит ли им отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если он позвонит и поздравит одного из них с победой в выборах, сообщил Yle.
"Я бы не ответил…. На данный момент у нас нет каких-либо политических отношений с Россией, и я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками", — сказал Стубб.
Хаависто, в свою очередь, в ответ на этот вопрос заявил, что взял бы трубку, потому что звонок поступил от коллеги, но без ведение каких-либо политических дискуссий.
Первый тур президентских выборов в Финляндии состоялся 28 января 2024 года. По его результатам во второй тур вышли бывший премьер Александр Стубб от правящей Коалиционной партии и бывший глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто от избирательного объединения и "Зеленых". Второй тур выборов состоится 11 февраля 2024 года.