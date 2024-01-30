МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто не пришли к единому мнению, стоит ли им отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если он позвонит и поздравит одного из них с победой в выборах, сообщил Yle. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

"Я бы не ответил…. На данный момент у нас нет каких-либо политических отношений с Россией, и я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками", — сказал Стубб.

Хаависто, в свою очередь, в ответ на этот вопрос заявил, что взял бы трубку, потому что звонок поступил от коллеги, но без ведение каких-либо политических дискуссий.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоялся 28 января 2024 года. По его результатам во второй тур вышли бывший премьер Александр Стубб от правящей Коалиционной партии и бывший глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто от избирательного объединения и "Зеленых". Второй тур выборов состоится 11 февраля 2024 года.