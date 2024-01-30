МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Во время брифинга в Белом доме между координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт произошла перепалка, передает Fox News. США пообещали ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке

По данным телеканала, конфликт разразился в ходе обсуждения действий США на Ближнем Востоке, в частности, нанесение авиаударов по Йемену без одобрения конгресса. По словам Кирби, президент США Джо Байден наделен таким правом, что закреплено в конституции.

Халкетт, в свою очередь, заявила, что американский народ "недоволен" действиями американского лидера. Она также поинтересовалась, учитывает ли Байден свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе. В ответ на это, Кирби заметил, что "главнокомандующий не смотрит на опросы" и не учитывает политический календарь, когда занимается "защитой" американских войск, а любое предположение об обратном является "оскорбительным".

Силы США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли 23 авиаудара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.