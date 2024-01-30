МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Во время брифинга в Белом доме между координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт произошла перепалка, передает Fox News.

Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США

США пообещали ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке

По данным телеканала, конфликт разразился в ходе обсуждения действий США на Ближнем Востоке, в частности, нанесение авиаударов по Йемену без одобрения конгресса. По словам Кирби, президент США Джо Байден наделен таким правом, что закреплено в конституции.

Халкетт, в свою очередь, заявила, что американский народ "недоволен" действиями американского лидера. Она также поинтересовалась, учитывает ли Байден свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе. В ответ на это, Кирби заметил, что "главнокомандующий не смотрит на опросы" и не учитывает политический календарь, когда занимается "защитой" американских войск, а любое предположение об обратном является "оскорбительным".

Силы США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли 23 авиаудара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.