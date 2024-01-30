МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс, занимавшая пост в феврале 2022 года, выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келином, когда он пытался обсудить с ней причины начала российской спецоперации на Украине, рассказал посол. Перед началом СВО Запад рекомендовал Зеленскому бежать из Украины

"Выслушав всего пару фраз, она вскочила с места и исчезла. Думаю, таким образом эта леди ведет дела. Она не выслушала доводы, она не хотела понять ситуацию", — рассказал Келин в интервью, которое стало частью фильма телерадиовещательной корпорации Би-би-си о конфликте на Украине.

Как добавил дипломат, Трасс вызвала его 24 февраля 2022 года для заявления ноты протеста, после чего потребовала объяснений. В ответ на это он попытался напомнить об агрессии против гражданского населения ДНР и ЛНР, которую необходимо было прекратить.

Трасс, комментируя эту ситуацию, заявила, что Келин начать зачитывать ей "обычную кремлевскую пропаганду".

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.