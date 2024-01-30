МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия ужесточит контроль в ЕС за инвестициями и экспортом технологий

По информации агентства, Макрон стал активнее выступать против соглашения о свободной торговле между ЕС и общим рынком стран Южной Америки на фоне ситуации во Франции.

"Президент Франции на прошлой неделе связался с <…> фон дер Ляйен с призывом завершить текущий раунд переговоров", — пишет агентство.

Как ему рассказали во французском правительстве, Макрон заявил главе ЕК, что соглашение не должно быть заключено до тех пор, пока фермеры в странах Меркосур не будут следовать правилам, которые соблюдаются в Европе.