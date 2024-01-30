ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свои международные визиты, оставив нового премьер-министра Габриэля Атталя бороться с протестами аграриев, которые захлестнули страну, сообщают французские СМИ. Протесты фермеров в Италии обернулись смертью 56-летнего мужчины, пишет СМИ

"Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя — тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания (нижней палаты парламента — ред.), а для Эммануэля и Брижит Макрон — тосты в компании короля (Швеции — ред.) Карла XVI Густава и королевы Сильвии", — пишет издание Libération.

В издании Figaro отметили, что новый премьер-министр пытается маневрировать, "оказывая знаки внимания" французским фермерам, в то время как президент отправляется за рубеж. Тем не менее, даже во время своего отсутствия, Макрон стремится связать свои поездки с проблемами в Франции, высказываясь против подписания торгового соглашения со странами МЕРКОСУР из-за опасений французских фермеров по поводу нечестной конкуренции на рынке.

Протесты фермеров во Франции продолжают набирать обороты. Крупнейший во Франции профсоюз фермеров FNSEA совместно с движение Jeunes Agriculteurs выдвинули правительству список из 24 требований. Среди многочисленных требований, которые можно услышать в регионах Франции: упрощение административных процедур, отсутствие новых запретов на использование пестицидов, прекращение роста цен на дизельное топливо для сельхоз техники, ускорение выплаты компенсаций после стихийных бедствий и полное применение закона Egalim, который должен заставить производителей и супермаркеты платить фермерам больше.