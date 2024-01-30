МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России могут атаковать каждую военную базу ВСУ, рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Зеленский раскрыл численность ВСУ

"Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били", — заявил он.

В этой связи Джонсон упомянул о российском авиаударе по Яваровскому полигону во Львове, который шокировал американских военных. По его словам, именно поэтому Киеву приходится направлять на обучение новобранцев в страны-члены НАТО, но проблема в том, что это занимает слишком много времени.

Тем не менее, как сообщают украинские и западные СМИ, в ВСУ царит критический кадровый дефицит. В подтверждение этому издание The New York Times ранее писало, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с нехваткой бойцов. По информации издания, украинские солдаты утомлены длительными боями. Потери же восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.