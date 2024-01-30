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Зеленский усомнился в возможностях Европы помочь Украине
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Европа не сможет обеспечить достаточную поддержку Украине без участия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким телеканалом... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, в мире, украина, сша, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европа не сможет обеспечить достаточную поддержку Украине без участия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким телеканалом ARD.
"Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами", — сказал Зеленский в ответ на вопрос о вероятном сокращении финансовой помощи со стороны США в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке.
По мнению украинского лидера, американская сторона может негативно повлиять на Европу, что приведет к расколу. Тем не менее, он выразил надежду, что другие страны поддержат Киев и помогут предотвратить Третью мировую войну.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии не поддерживать Украину до выполнения действующим американским лидером Джо Байденом всех их условий, включая усиление границы с Мексикой.