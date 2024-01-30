МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Европа не сможет обеспечить достаточную поддержку Украине без участия Соединенных Штатов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким телеканалом ARD. Зеленский предложил Залужному покинуть пост главкома, пишут СМИ

"Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами", — сказал Зеленский в ответ на вопрос о вероятном сокращении финансовой помощи со стороны США в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке.

По мнению украинского лидера, американская сторона может негативно повлиять на Европу, что приведет к расколу. Тем не менее, он выразил надежду, что другие страны поддержат Киев и помогут предотвратить Третью мировую войну.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии не поддерживать Украину до выполнения действующим американским лидером Джо Байденом всех их условий, включая усиление границы с Мексикой.