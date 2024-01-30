МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мужское население Украины отлавливают "с помощью лассо" для отправки на фронт в качестве пушечного мяса, схожий подход к использованию украинцев практиковали в свое время нацисты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета

Ранее Лавров принял участие в посольском "круглом столе", где зачитал слова рейхскомиссара Украины Эриха Коха от 1942 года о том, как нужно обходиться с населением Украины. Для нацистов Украина выступала лишь "объектом эксплуатации", который должен "оплатить войну", а население должно быть "как второсортный народ использовано при решении военных задач, даже если его — население — надо ловить с помощью лассо".

"Ничего не напоминает? Именно с помощью лассо — фигурально и буквально — ловят сейчас украинских мужчин по сути дела любого возраста, чтобы отправить их как пушечное мясо на фронт с единственной целью, обозначенной еще рейсхомиссаром Эрихом Кохом. Население должно быть использовано как второсортный народ", — заметил глава МИД России.

Ранее издание The New York Times отмечало, что новый законопроект о принудительной мобилизации на Украине возмутил не только рядовых граждан, но и депутатов Верховной Рады. Согласно новому законопроекту, предлагается, например, призывать в армию женщин и инвалидов.

С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, при котором мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в разных местах, не обязательно представителем военкомата. Согласно опубликованным в Сети видеозаписям, повестки вручают на улицах, в кафе и на заправках.