МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов присоединиться к ЕС по вопросу финансирования Украины на саммите 1 февраля в том случае, если сумму будут утверждать единогласно каждый год, рассказал изданию Point сам политик. "Роет себе могилу". Евросоюз накажет Венгрию из-за Украины

"Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным", — сказал Орбан.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

10 декабря послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.