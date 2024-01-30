2024-01-30T12:34:26+03:00
2024-01-30T12:34:26+03:00
2024-01-30T12:34:26+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240130/842931911.html
Лавров заявил о начале "срыва" украинского проекта
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На Западе осознают, что украинский проект начал "срываться", но продолжают поддерживать киевский режим из соображений престижа и экономической выгоды. Такое мнение выразил глава... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420801.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420801.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420800.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420800.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/07/842420788.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/07/842420788.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240130/842931700.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. На Западе осознают, что украинский проект начал "срываться", но продолжают поддерживать киевский режим из соображений престижа и экономической выгоды. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть. А в том числе и с точки зрения экономической выгоды", — отметил министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, ранее заявлял президент России Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что Киев деньгами и пытается продемонстрировать "успехи" своего контрнаступления. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты осознают, что Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией.