МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. На Западе осознают, что украинский проект начал "срываться", но продолжают поддерживать киевский режим из соображений престижа и экономической выгоды. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров: некоторые страны заявили о просьбах отдать Киеву российское оружие

"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причем они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображением престижа, который, как они считают, они поставили на карту, и не могут проиграть. А в том числе и с точки зрения экономической выгоды", — отметил министр.

Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, ранее заявлял президент России Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что Киев деньгами и пытается продемонстрировать "успехи" своего контрнаступления. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты осознают, что Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией.