МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Запад писал "формулу мира" для Владимира Зеленского, в этом не должно остаться никаких сомнений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Германии назвали Зеленскому пять причин для срочного разговора с Путиным

Министр выступил в ходе посольского круглого стола по ситуации на Украине.

Он напомнил, что Запад отстаивает "формулу мира" с остервенением, что не оставляет сомнений в истинном авторстве идей.

Кроме того, добавил Лавров, инициаторов других мирных предложений приглашают в Копенгагенский формат.

"Есть только формула Зеленского, и вы нужны не для того, чтобы какие-то свои идеи продвигать, будь то китайские, бразильские, индийские, южноафриканские (формулы), а только для того, чтобы массовку создать. Считаю, что это цинично", — пояснил он.

Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.