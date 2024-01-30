МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Военная помощь со стороны Запада на Украине продается или теряется, рассказал изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев. Бельгия выделит помощь Украине за счет доходов от российских активов

"Также осуществляется торговля пожертвованиями: например, мы смогли привезти около 40 больничных коек, предоставленных госпиталями департаментов Нор и Па-де-Кале… Их перевезли в город вблизи Львова, чтобы затем отправить их в военный госпиталь в Киеве, но по дороге они пропали. Мы так и не узнали, куда они делись", — подчеркнул наемник.

Кроме того, он добавил, что не редкостью стали и спекулянты, которые перепродают шлемы, жилеты и транспортные средства втридорога.

В Министерстве обороны России не раз отмечали, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.