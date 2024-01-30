МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Турция подтвердила свою позицию по использованию Конвенции Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Подобное решение не является объектом обсуждений, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Болгарии. Раскрыто, что Турция хочет за одобрение Швеции в НАТО

Соглашение об использовании Босфора, оно же Конвенция Монтре, было подписано в 1936 году. Согласно документу, проход военных судов нечерноморских государств в мирное время ограничен. Россия и Турция могут проводить через проливы суда любого типа. Анкара также имеет право разрешить или запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.

"Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтрё в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении", — отметил глава МИД Турции.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США не смогут заставить турецкие власти изменить правила захода в Черное море для военных кораблей.

Турецкое Министерство обороны также отмечало, что применение Конвенции Монтре обеспечивает стабильность в проливах.

Ранее Всемирный экономический форум разместил доклад, в котором говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.