ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. В случае присоединения к протестам фермеров работников других секторов экономики произойдет "крах системы", заявили в профсоюзе полицейских Франции Unite SGP Police. СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока Париж блокируют фермеры

"Правительство должно найти социальный огнетушитель, потушить этот пожар и попытаться успокоить ситуацию. Если другие профессии присоединятся к забастовкам, это парализует систему", — сообщил секретарь профсоюза Жан-Кристоф Куви в эфире радиостанции Franceinfo.

Представители профсоюза опасаются, что протесты могут парализовать всю систему и нарушить подготовку к летним Олимпийским играм, что негативно отразится на международном имидже Франции. Кроме того, Куви отметил, что полицейский профсоюз поддерживает усиление охраны продовольственного рынка, чтобы предотвратить его блокировку и возможное голодание в Париже. По этой причине, размещение бронемашин жандармерии в районе торгового рынка Ранжис, является логичной мерой.

Протесты фермеров проходят на фоне недовольств также таксистов, авиадиспетчеров и других городских служащих из-за плохих условий труда и перегрузки в связи с Олимпиадой.

Протесты фермеров во Франции продолжают набирать обороты. Крупнейший во Франции профсоюз фермеров FNSEA совместно с движение Jeunes Agriculteurs выдвинули правительству список из 24 требований. Среди многочисленных требований, которые можно услышать в регионах Франции: упрощение административных процедур, отсутствие новых запретов на использование пестицидов, прекращение роста цен на дизельное топливо для сельхоз техники, ускорение выплаты компенсаций после стихийных бедствий и полное применение закона Egalim, который должен заставить производителей и супермаркеты платить фермерам больше.