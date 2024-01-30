МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вброс об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был рассчитан на нарушение стабильности в обществе, заявили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. "Залужный угрожает". В Раде обвинили главкома ВСУ в шантаже

29 января украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщал, что Залужного отправляют в отставку. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.

"Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер… Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций… Общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации для усиления устойчивости", — указывается в публикации на странице центра в соцсети Facebook*.

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о возможности возникновения конфликта между Залужным и Зеленским. Популярность украинского лидера падает на фоне провала контрнаступления и коррупционных скандалов. По мнению журналистов Washington Post, например, популярный залужный, если решит начать политическую карьеру, станет угрозой для Зеленского.

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