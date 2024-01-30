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Орбан рассказал, кто сможет завершить конфликт на Украине
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Единственный политик, который способен разрешить украинский конфликт — это экс-президент США Дональд Трамп, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, о чем он рассказал в... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, в мире, венгрия, сша, украинский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Единственный политик, который способен разрешить украинский конфликт — это экс-президент США Дональд Трамп, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, о чем он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.
"Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы", — рассказал Орбан.
По словам венгерского политика, в США нет другого потенциального лидера, который мог бы положить конец боевым дейстивиям на Украине.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что, в случае своего переизбрания на пост президента, ему удастся закончить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.
Президентские выборы в США, 60-е в истории страны, назначены на 5 ноября 2024 года. В гонке принимают участие, в том числе, Трамп и нынешний президент США Джо Байден.