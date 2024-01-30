МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Единственный политик, который способен разрешить украинский конфликт — это экс-президент США Дональд Трамп, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, о чем он рассказал в интервью французскому журналу Le Point. Орбан назвал условие для разблокировки помощи Украине

"Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы", — рассказал Орбан.

По словам венгерского политика, в США нет другого потенциального лидера, который мог бы положить конец боевым дейстивиям на Украине.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что, в случае своего переизбрания на пост президента, ему удастся закончить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.

Президентские выборы в США, 60-е в истории страны, назначены на 5 ноября 2024 года. В гонке принимают участие, в том числе, Трамп и нынешний президент США Джо Байден.