БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Страны Евросоюза пока не смогли договориться по вопросу увеличения бюджета, в который войдет многолетнее финансирование Украины на 50 миллиардов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 млрд евро, заявил Сийярто

"Мы по-прежнему пытаемся найти решение, по общему предложению, у нас есть поддержка 26 стран, но сохраняется возражение одной страны. В последние недели мы проводили ежедневно переговоры с венгерской делегацией… Но мы пока не достигли решения", — сказал источник.

Согласно его заявлению, Венгрия не поддерживает решение о финансировании, в том числе и предложение одобрять сумму такого финансирования ежегодно.

Тем не менее, наблюдаются улучшения в согласовании новой военной помощи Украине из Европейского фонда мира, однако работа еще продолжается, так как необходимо согласовать детали, заключил источник.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 50 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства.

Орбан также отмечал, что европейские страны нуждаются в 50 миллиардах не меньше Украины. Кроме того, издание Financial Times сообщало, что Евросоюз намерен саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей из европейских фондов средства, если она не снимет вето с финансовой помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Уточнялось, что подобная стратегия призвана надавить на "экономические слабости" Будапешта и поставить под угрозу его национальную валюту.