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https://1prime.ru/global/20240130/842935746.html
Раскрыта причина крушения самолета Ил-76
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Поражающие элементы украинской ракеты, выпущенной по военно-транспортному самолету Ил-76, повредили его двигатели и конструкцию, что привело к его полной потере управления и... ПРАЙМ, 30.01.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, украина, ил-76
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Поражающие элементы украинской ракеты, выпущенной по военно-транспортному самолету Ил-76, повредили его двигатели и конструкцию, что привело к его полной потере управления и падению, сообщили агентству РИА Новости представители экстренных служб.
"Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", — сказал собеседник агентства.
Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.
В МИД России заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал провести международное расследование авиакатастрофы.