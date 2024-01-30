МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Поражающие элементы украинской ракеты, выпущенной по военно-транспортному самолету Ил-76, повредили его двигатели и конструкцию, что привело к его полной потере управления и падению, сообщили агентству РИА Новости представители экстренных служб. Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров

"Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", — сказал собеседник агентства.

Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.

В МИД России заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал провести международное расследование авиакатастрофы.