ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора Святого Креста в самом центре Орлеана, перекрывая движение на дорогах, сообщила радиостанция France Bleu. Французские фермеры устроят протесты у загородного дома Макрона

"Сто пятьдесят тракторов со всех концов (департамента) Луаре съехались во вторник утром в центр Орлеана", — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что аграрии устроили манифестацию перед собором в центре города, чтобы привлечь внимание общественности и властей к вопросу управления водными ресурсами. Одним из требований фермеров является получение разрешения на хранение больших объёмов воды, передаёт France Bleu.

В рамках акции протестующие аграрии соорудили около собора "небольшое водохранилище" и наполнили его водой из цистерны, сообщает радиостанция. Как показано на видео, размещенных France Bleu в соцсети X, протестующие аграрии въехали в город на медленной скорости, затрудняя дорожное движение. Позднее две колонны тракторов, сигналя, в таком же темпе проехались и по улице возле собора, полностью перегораживая движение на дороге.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также против ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщали, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.

Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов — это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.