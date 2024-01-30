МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты наседают на Кению, чтобы государство помогло с борьбой против йеменских хуситов в Красном море, пишет газета East African. В США не подтвердили атаку хуситов на корабль в Аденском Заливе

"США и их союзники используют как давление, так и мягкую силу в отношении Кении с тем, чтобы она поддерживала войну против хуситов в Йемене — и, как следствие, войну Израиля в секторе Газа", — поясняет газета.

Отмечается, что ранее несколько высокопоставленных американских военных и представителей спецслужб, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса и главнокомандующего Африканским командованием армии США генерала Майкла Лэнгли посетили Кению, где были даны обязательства по сотрудничеству. Они заключались в том, что Кения поддерживает операцию против хуситов в обмен на поддержку США в обеспечении своей безопасности.

Как указывает East African, Кения стала единственной страной региона, которая поддержала операцию против хуситов, тогда как Сомали, Джибути, Эритрея и Танзания заняли нейтральную позицию. При этом, как заявил изданию дипломатический источник, в Кении опасаются реакции со стороны террористических группировок.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.