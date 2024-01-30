ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Протестующие французские фермеры перекрыли трассу в нескольких километрах от границы с Испанией, препятствуя движению испанских грузовиков, сообщила газета Independant. Фермеры на тракторах устроили акцию протеста возле собора в Орлеане

"Манифестанты, которые продолжают акции во вторник, решили блокировать грузовики, едущие из Испании. Автомобили могли проезжать спокойно, однако движение по направлению Испания-Франция было нарушено", — говорится в сообщении издания.

Десятки фермеров организовали блокаду на одном из пунктов взимания оплаты проезда на автомагистрали A9 в нескольких километрах от границы с Испанией, это привело к многокилометровой пробке на шоссе, пишет Independant.

По данным портала Actu.fr, организация акции проходила тайно, поэтому перекрытие дороги стало неожиданностью.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, — а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.

Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов — это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.