ВАРШАВА, 30 янв — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск считает венгерского главу Виктора Орбана единственным антиукраинским политиком в Евросоюзе. Венгрия попросила Украину сохранить транзит российской нефти

"В Европе многое изменилось после начала войны. Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком", — указал Туск.

Венгрия в текущий момент голосует против предложений лидеров стран Европейского союза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин, говоря о премьер-министрах Словакии и Венгрии, отмечал, что "они не пророссийские политики, они пронациональные: они защищают свои интересы", интересы своих стран. При этом в Европе таких политиков во главе государств "нет больше, их просто нет", и это связано "с большой зависимостью (европейских стран — ред.) от "старшего брата" — от Штатов", отмечал российский лидер.