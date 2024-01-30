ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время первого выступления в парламенте не предложил никакого конкретного решения по претензиям фермеров, следует из трансляции его выступления. Французские фермеры перекрыли трассу для фур из Испании, пишет СМИ

Он заявил, что "есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение", но не уточнил, что это значит.

"Я в курсе того, как накапливаются нормы и стандарты. Столкнувшись с решениями, которые приходят сверху, а иногда и неизвестно откуда, сельское хозяйство тоже сомневается и ждет ответов и решений. Мы пойдем навстречу без каких-либо двусмысленностей", — сказал он.

Атталь добавил, что французское сельское хозяйство — "это сила", потому что оно кормит французов и "составляет одну из основ" идентичности и традиций Франции.

Но он не уточнил, какие меры будут приняты правительством, чтобы позволить фермерам получать более высокую заработную плату и ограничить последствия конкуренции со стороны стран, производство которых не соответствует стандартам ЕС.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.