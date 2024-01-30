МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Киев и Вашингтон договорились сотрудничать в расследований злоупотреблений с деньгами, предназначенными украинцам, заявили в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, Государственный департамент США и Департамент обороны США подписали меморандумы о взаимопонимании… Стороны ожидают, что меморандумы обеспечат тесное сотрудничество и быстрое взаимодействие между компетентными органами Украины и Соединенных Штатов в совместных расследованиях в случае потенциальных злоупотреблений со средствами, выделенными правительством США на помощь украинскому народу", — указывается в публикации на странице САП в соцсети Facebook*.

В ранее опубликованном докладе контрольного управления министерства обороны США указывалось, что Пентагон некорректно следил за поставками вооружения Киеву, половина из которых в размере 1,6 миллиарда долларов остаются пока неучтенными.

Администрация США надеялась этим докладом склонить республиканцев к одобрению нового пакета помощи Украине. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву возобновится после одобрения конгрессом запроса на новые средства.

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