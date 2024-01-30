ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Растущие внешние заимствования могут вогнать Соединенные Штаты в "долговую спираль смерти", отметил бывший трейдер, автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб. Украина и США договорились выявить злоупотребления со средствами для Киева

"Пока конгресс продолжает увеличивать лимит долга и заключать сделки, потому что боится последствий, такова политическая система, в конечном итоге у нас будет долговая спираль. А долговая спираль — как спираль смерти", — цитирует Талеба с мероприятия фонда Universa Investments агентство Bloomberg.

По мнению публициста, увеличивающаяся долговая нагрузка является метафорическим "белым лебедем", более вероятным, чем "черный лебедь", риском. Талеб пояснил, что только "какое-то чудо" поможет США исправить ситуацию.

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.