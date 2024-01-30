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На Эквадоре заявили о передачи США старой российской техники
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Эквадор решил передать старую российскую технику США вопреки отношению Москвы к данному поступку, заявил президент страны Даниэль Нобоа. Ранее Нобоа заявил, что до конца января... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, в мире, эквадор, россия, военная техника, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв — ПРАЙМ. Эквадор решил передать старую российскую технику США вопреки отношению Москвы к данному поступку, заявил президент страны Даниэль Нобоа.
Ранее Нобоа заявил, что до конца января обменяет старую российскую и украинскую техники на новую из Соединенный Штатов — стоимостью в размере 200 миллионов долларов. Политик не уточнил, о какой технике идет речь. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.
Российское посольство в Эквадоре довело до властей страны, что отправка старой российской техники в США будет недружественным шагом.
"Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — отметил Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
Эквадорский глава добавил, что не намерен разрывать отношения с Россией, но считает точку зрения Москвы "не совсем адекватной". Он объяснил свое решение военным положением в стране.