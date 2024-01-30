БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв — ПРАЙМ. Эквадор решил передать старую российскую технику США вопреки отношению Москвы к данному поступку, заявил президент страны Даниэль Нобоа. Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером дизеля в Бразилию, пишет FT

Ранее Нобоа заявил, что до конца января обменяет старую российскую и украинскую техники на новую из Соединенный Штатов — стоимостью в размере 200 миллионов долларов. Политик не уточнил, о какой технике идет речь. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Однако передача военной техники третьим странам обычно запрещена по условиям контрактов.

Российское посольство в Эквадоре довело до властей страны, что отправка старой российской техники в США будет недружественным шагом.

"Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — отметил Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

Эквадорский глава добавил, что не намерен разрывать отношения с Россией, но считает точку зрения Москвы "не совсем адекватной". Он объяснил свое решение военным положением в стране.