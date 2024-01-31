МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" представит на выставке World Defence Show, которая пройдет в Саудовской Аравии, флагманский беспилотник Supercam S350, рассказали журналистам в компании. "Ростех" импортозаместил сервис элементов авиадвигателя SaM146

"Госкорпорация "Ростех" представит на международной выставке World Defence Show — 2024 в Саудовской Аравии один из флагманов среди беспилотных авиационных систем — Supercam S350. Беспилотник может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до 5 километров. Аппарат уже широко востребован у российских эксплуатантов", — сказали в корпорации.

Сообщается, что вышеуказанный дрон может летать в течение нескольких часов и достигать скорость до 120 км/ч. Кроме того, беспилотник можно использовать для мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса, разведки, защиты территории и выполнения других задач.

В "Ростехе" подчеркнули, что на Supercam S350 может устанавливаться самая разнообразная полезная нагрузка — от фотокамеры и тепловизора до газоанализатора и системы лазерного сканирования. Среди ключевых особенностей беспилотника — оперативность сборки, модульные композиционные элементы, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений. Вучич заявил о поставках российского комплекса РЭБ и китайских ЗРК

Вторая всемирная оборонная выставка World Defence Show-2024 пройдет в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. "Ростех" представит участникам и посетителям мероприятия широкую линейку вооружений, в частности, бронетехнику, боеприпасы, вертолеты и самолеты, стрелковое оружие и средства противодействия дронам.

World Defense Show — выставка обороны и безопасности, которая проходит раз в два года в Эр-Рияде. Организатором выступает Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии. В 2024 году выставка будет проходить с 4 по 8 февраля. Участники со всего мира покажут технологии, представляющие собой будущее обороной индустрии.