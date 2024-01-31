МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Венгрия и Словакия согласны пойти на компромисс по украинскому вопросу, однако во многом это обусловлено угрозами со стороны коллективного Запада, пишет обозреватель РИА Новости. Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 млрд евро, заявил Сийярто

Ранее издание Financial Times отмечало, что в Евросоюзе намерены подорвать венгерскую экономику, если 1 февраля на специальном саммите Орбан не согласится выделить Киеву пакет помощи. В частности, откажутся от любого финансирования Будапешта, чтобы отпугнуть инвесторов и обвалить курс национальной валюты.

Кроме того, венгерской стороне пригрозили лишить ее права голоса, что вполне допустимо для тех, кто нарушает общие принципы объединения, передавало издание Politico.

Согласно публикации, Будапешт больше не имеет претензий к инициативе организовать фонд военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере пяти миллиардов евро. По мнению опрошенных экспертов, и Венгрия, и Словакия преследуют свои национальные интересы. "Например, Фицо хочет, чтобы его кандидат победил на президентских выборах — это позволит сосредоточить в руках правящей коалиции всю полноту власти. У Венгрии более серьезные проблемы: могут лишить финансирования и права голоса в Евросоюзе", — заметил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Он также добавил, что, несмотря на все усилия проводить независимую политику, коллективный Запад располагает достаточным количеством механизмов, чтобы подчинить Венгрию и Словакию своей воле.

По мнению политолога Александра Дудчака, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не был против финансирования Киева, его недовольство вызвала инициатива финансирования на четыре года вперед. Таким образом, он торгуется в интересах своего государства, заключил эксперт.

В издании отметили, что Венгрия и Словакия продолжают бороться за право на проведение независимой политики, а также намерены сотрудничать с Россией.