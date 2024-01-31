МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ситуация вокруг возможной отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного свидетельствует об агонии киевских властей. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Залужный угрожает". В Раде обвинили главкома ВСУ в шантаже

"Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", — отметила дипломат.

По словам Захаровой, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти, и в данном случае они "пойдут до конца" и "друг друга самоуничтожат".

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.

В изданиях отметили, что, в целом, ситуация свидетельствует о турбулентности в украинской политической сфере и отсутствии стабильности.